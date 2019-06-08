Россияне выйдут на матч с Сан-Марино в красной форме
В квалификационном матче Чемпионата Европы 2020 Россия сегодня вечером (19:00 мск) сыграет со сборной Сан-Марино. Как сообщается в официальном аккаунте российской сборной в твиттере, наша команда выйдет на поле в красной форме (вратарь будет в желтом).
Матч пройдет в Саранске. Российская сборная уже прибыла в этот город, а накануне тренировку провели в подмосковном Новогорске.
В матче @EuroQualifiers с Сан-Марино сыграем в красной форме. Вратарь - в жёлтой. pic.twitter.com/K5NEAc68oi— Сборная России (@TeamRussia) 8 июня 2019 г.