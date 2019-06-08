05 Октября 2020
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Россия - Египет, ЧМ-2018 (2018) | Фото: rfs.ru

Россияне выйдут на матч с Сан-Марино в красной форме

В квалификационном матче Чемпионата Европы 2020 Россия сегодня вечером (19:00 мск) сыграет со сборной Сан-Марино. Как сообщается в официальном аккаунте российской сборной в твиттере, наша команда выйдет на поле в красной форме (вратарь будет в желтом).

Матч пройдет в Саранске. Российская сборная уже прибыла в этот город, а накануне тренировку провели в подмосковном Новогорске.

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Россияне выйдут на матч с Сан-Марино в красной форме

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Теги: сборная россии, россия - сан-марино, саранск, красная форма



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