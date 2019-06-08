05 Октября 2020
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жара солнце температура (2012) | Фото:

В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности – аномальная жара

В Москве Гидрометцентр на воскресенье, 9 июня, объявил оранжевый уровень погодной опасности. Это связано с аномальной жарой, которая установится в регионе.

Так, в субботу и воскресенье среднесуточная температура в московском регионе будет на семь-восемь градусов превышать норму.

"Степень интенсивности опасных явлений: "оранжевый" — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днем 9 июня воздух в Москве прогреется до 30-32 градусов, в области — до 28-33. Ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Температурный рекорд для 9 июня составляет 32,1 градуса. Такое значение отмечалось в Москве в 1948 году.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе жаркая погода сохранится, но уже возможны дожди, передает РИА Новости.

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В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности – аномальная жара

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Теги: погода, аномальная жара, москва



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