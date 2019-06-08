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Политика Украина
Украина, Михаил Саакашвили (2019) | Фото: strana.ua

Саакашвили со своей партией будет участвовать в парламентских выборах на Украине

Партия "Рух новых сил" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет принимать участие в парламентских выборах на Украине.

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"Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили репутацию, чем у них было даже полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - сказал он в видеообращении, обнародованном в субботу в фейсбуке.

"Чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского (президентом Украины), чтобы генерировать реально большие идеи, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед (...) Мы собираемся сейчас в офисе, и вместе с вами будем составлять список, вместе с вами будем идти на эти выборы. Вместе с вами, я уверен, будем побеждать, если хорошо организуемся", - цитирует Саакашвили "Интерфакс".

Ранее Саакашвили заявлял, что его партия не сможет принять участия во внеочередных выборах из-за того, что ее зарегистрировали на неизвестного человека. Он призвал политические силы предложить места в списках своим однопартийцам.

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Саакашвили со своей партией будет участвовать в парламентских выборах на Украине

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Теги: михаил саакашвили, украина, парламентские выборы



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