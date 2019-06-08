Убитым на юге Москвы мужчиной оказался мастер спорта по греко-римской борьбе

Появились подробности ЧП, произошедшего в ночь с 7 на 8 июня в парке на Южнобутовской улице на юге Москвы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на территории парка было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело при этом было возбуждено по п.п. ж, и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

Теперь выясняется, что погибшим был мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев. Он, якобы, вступился за группу молодых людей, в результате его сильно избили.

Стоит отметить, что это уже второй за неделю подобный случай в столице. Так, 1 июня в Красногорске бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин шел вечером по улице мимо бара, увидел, как толпа избивает мужчину и попытался заступиться за него. В результате молодого человека избили и ударили ножом в грудь, от чего он скончался. Сейчас следствие задержало уже восьмерых подозреваемых в причастности к убийству Белянкина.