05 Октября 2020
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Общество За рубежом
Меган Маркл принц Гарри (2019) | Фото:twitter.com/RoyalFamily/Press Association

Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына

Сегодня в Лондоне роскошный военный парад в честь "официального дня рождения королевы". Несмотря на то, что Елизавета II родилась 21 апреля, день рождения ее всегда празднуется во вторую субботу июня. Этому обычаю есть прагматичное объяснение: день рождения монарха может приходиться и на холодный зимний день, а праздник и парад лучше все-таки устраивать летом.

Между тем, большую часть внимания с 93-летней королевы на себя оттянула 37-летняя Меган Маркл. Спустя месяц после рождения первенца герцогиня Сассекская в компании супруга, принца Гарри, впервые вышла в свет. В Букингемский дворец она приехала в карете вместе с супругом, а также Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз. Мужья двух последних в это время принимали участие в торжественном параде.

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Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына

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Теги: меган маркл, принц гарри, елизавета ii, день рождения королевы, парад, британская королевская семья



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Развитие сюжета:

Ранее 13.06.2019 15:12 Мск Кейт Миддлтон снялась в ТВ-шоу, а Меган Маркл станет редактором Vogue

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