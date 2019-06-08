Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына

Сегодня в Лондоне роскошный военный парад в честь "официального дня рождения королевы". Несмотря на то, что Елизавета II родилась 21 апреля, день рождения ее всегда празднуется во вторую субботу июня. Этому обычаю есть прагматичное объяснение: день рождения монарха может приходиться и на холодный зимний день, а праздник и парад лучше все-таки устраивать летом.

Между тем, большую часть внимания с 93-летней королевы на себя оттянула 37-летняя Меган Маркл. Спустя месяц после рождения первенца герцогиня Сассекская в компании супруга, принца Гарри, впервые вышла в свет. В Букингемский дворец она приехала в карете вместе с супругом, а также Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз. Мужья двух последних в это время принимали участие в торжественном параде.