Аэропорт Гоа закрыли из-за инцидента с МиГ-29 ВМФ Индии

Аэропорт индийского штата Гоа Даболим закрыт на два часа из-за розлива авиакеросина из съемного топливного бака самолета МиГ-29К. Местные СМИ сообщают, что бак упал на взлетно-посадочную полосу, которая сейчас объята огнем и дымом.

Представитель ВМФ Индии отметил, что самолет, принадлежащий этому роду войск, взлетал, когда у него отвалился топливный бак. Пока неизвестно, что стало причиной нештатной ситуации.

Аэропорт Даболим имеет двойное назначение и иногда используется самолетами военно-морской базы Ханса, расположенной в Южном Гоа.