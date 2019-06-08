05 Октября 2020
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Аэропорт Гоа закрыли из-за инцидента с МиГ-29 ВМФ Индии

Аэропорт индийского штата Гоа Даболим закрыт на два часа из-за розлива авиакеросина из съемного топливного бака самолета МиГ-29К. Местные СМИ сообщают, что бак упал на взлетно-посадочную полосу, которая сейчас объята огнем и дымом.

Представитель ВМФ Индии отметил, что самолет, принадлежащий этому роду войск, взлетал, когда у него отвалился топливный бак. Пока неизвестно, что стало причиной нештатной ситуации.

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Аэропорт Даболим имеет двойное назначение и иногда используется самолетами военно-морской базы Ханса, расположенной в Южном Гоа.

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Аэропорт Гоа закрыли из-за инцидента с МиГ-29 ВМФ Индии

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Теги: аэропорт, миг-29, топливный бак, впп, пожар



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