Пожар в колонии в Свердловской области потушен

Пожар в исправительной колонии №8 в поселке Гари (Свердловская область) потушен. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по региону.

Пострадавших в результате ЧП нет, учреждение работает по распорядку. "Ситуация под полным контролем руководства ГУФСИН. На место прибыл начальник ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Федоров", - сообщили в пресс-службе.

550 осужденных расположили "в безопасном месте на территории ИК-8". Сейчас они обедают.

В качестве причины пожара в ГУ ФСИН предварительно называют сухую и ветреную погоду.