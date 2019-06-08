05 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
пожар исправительная колония (2019) | Фото:ГУ ФСИН РФ по Свердловской области

Пожар в колонии в Свердловской области потушен

Пожар в исправительной колонии №8 в поселке Гари (Свердловская область) потушен. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по региону.

Пострадавших в результате ЧП нет, учреждение работает по распорядку. "Ситуация под полным контролем руководства ГУФСИН. На место прибыл начальник ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Федоров", - сообщили в пресс-службе.

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550 осужденных расположили "в безопасном месте на территории ИК-8". Сейчас они обедают.

В качестве причины пожара в ГУ ФСИН предварительно называют сухую и ветреную погоду.