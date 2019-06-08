05 Октября 2020
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Общество За рубежом
Рим, Италия, фонтан (2015) | Фото: Накануне.RU

Жестко: итальянские власти запретили туристам купаться в римских фонтанах

В самом начале туристического сезона власти итальянской столицы приняли непопулярный, но, вероятно, необходимый закон. Теперь туристам (и местным жителям, разумеется, тоже) запрещено купаться в фонтанах. Кроме того, с колясками и чемоданами на колесах туристы не смогут ходить по лестницам исторических памятников. Учитывая, что в Риме куда ни кинь – всюду памятники, туристам с детьми придется сложно. Также ограничения вводятся и на фастфуд, и на более экзотические явления: нельзя будет ходить топлес и облизывать питьевые фонтанчики. Что касается местных, то у них тоже проблемы: наряжаться в исторические костюмы и брать деньги за фото с "ряжеными" теперь тоже нельзя.
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Жестко: итальянские власти запретили туристам купаться в римских фонтанах

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Теги: рим, италия, запрет, туризм, купание в фонтанах



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