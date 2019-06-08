05 Октября 2020
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Карабах — незатухающий постсоветский пожар

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Происшествия Свердловская область
пожар колония (2019) | Фото:ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В гаринской колонии пожар охватил три барака и склад – всего 2 тысячи квадратных метров

Появились подробности пожара, произошедшего в субботу, 8 июня, в исправительной колонии №8 в Свердловской области.

Колония располагается в поселке Гари на севере региона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огнем оказались охвачены три барака для проживания осужденных и производственно-складское помещение. Предварительная площадь пожара около 2 тыс.кв.м.

"В тушении пожара задействованы 8 ед техники, 35 чел личного состава. Дополнительно к месту пожара следует опорный пункт пожаротушения из Верхотурья. Из Екатеринбурга к месту пожара вылетает вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. Бортом МЧС для руководства тушением пожара в поселок Гари вылетает начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев", - сообщили в МЧС.

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Информации о пострадавших по-прежнему нет. Собственно сообщение о пожаре поступило около 11 утра.

Между тем, ранее областная прокуратура уже начала проверку по факту пожара.

В пресс-службе регионального управления ФСИН РФ Накануне.RU сообщили, что причины пожара будут устанавливаться в ходе проверки после ликвидации горения.

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В гаринской колонии пожар охватил три барака и склад – всего 2 тысячи квадратных метров

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Теги: гари, пожар, исправительная колония



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Ранее 15.08.2019 20:44 Мск По факту пожара в гаринской колонии на Среднем Урале возбуждено уголовное дело
Ранее 08.06.2019 12:45 Мск Пожар в колонии в Свердловской области потушен

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.06.2019 10:22 Мск Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в колонии на севере Свердловской области
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