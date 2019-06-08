В гаринской колонии пожар охватил три барака и склад – всего 2 тысячи квадратных метров

Появились подробности пожара, произошедшего в субботу, 8 июня, в исправительной колонии №8 в Свердловской области.

Колония располагается в поселке Гари на севере региона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огнем оказались охвачены три барака для проживания осужденных и производственно-складское помещение. Предварительная площадь пожара около 2 тыс.кв.м.

"В тушении пожара задействованы 8 ед техники, 35 чел личного состава. Дополнительно к месту пожара следует опорный пункт пожаротушения из Верхотурья. Из Екатеринбурга к месту пожара вылетает вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. Бортом МЧС для руководства тушением пожара в поселок Гари вылетает начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев", - сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших по-прежнему нет. Собственно сообщение о пожаре поступило около 11 утра.

Между тем, ранее областная прокуратура уже начала проверку по факту пожара.

В пресс-службе регионального управления ФСИН РФ Накануне.RU сообщили, что причины пожара будут устанавливаться в ходе проверки после ликвидации горения.