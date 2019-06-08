05 Октября 2020
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Медицинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ (2018) | Фото: Накануне.RU

"Летающая самоходка УВЗ". Или как тест-драйв чуть не породил сенсацию о российском оружии

"Уралвагонзавод" предприятие более, чем серьезное. Но, оказывается, можно и оружие производить, и быть не чуждым рождению приколов.

Накануне на страницах УВЗ в соцсетях появилась почти сенсационная информация . Заголовки гласили: "«Уральские конструкторы научили летать самоходные гаубицы!», «Летающая гаубица из России» или «Военная левитация: Корпорация УВЗ разрабатывает летающую самоходку».

Естественно журналист Накануне.RU обратился за подтверждением поразительной информации в пресс-службу "Уралвагонзавода"

И выяснилось, что почти сенсация родилась в результате банального конкурса на замещение вакантных мест как раз в пресс-службу корпорации. Когда искали сотрудника пресс-службы на одно из предприятий УВЗ, соискателям дали задание написать пресс-релиз, медиа-кит для СМИ, статью, а также посты в социальные сети и приглашение на пресс-тур – в общем стандартный для пресс-служб набор материалов.

пресса, каска, увз(2019)|Фото: vk.com

Причем, тему соискатель должен придумать сам. И как раз один из претендентов породил креативные тексты. Вот лишь некоторые выдержки из материалов: «Конструкторы “Уралтрансмаша” (входит в научно-производственную корпорацию “Уралвагонзавод”) завершили работу над инновационным проектом самоходного артиллерийского изделия левитирующего (САИЛ-23) на базе гаубицы 2С19 («Мста-С»)». «…Система левитации, примененная в проекте, засекречена. На предприятии подчеркивают, что ее аналогов на мировом рынке нет». «…По сведениям нашего издания, в основе системы лежит эффект Мейснера - это полное вытеснение магнитного поля из объема проводника при его переходе в сверхпроводящее состояние. Этот эффект известен уже несколько десятилетий, однако до сих пор ученые не могли создать действующие образцы вне лабораторных условий». «…оценивать боевую эффективность изделия эксперты пока воздерживаются, отмечая, что сама идея левитирующего транспорта может быть заимствована и для гражданской продукции УВЗ».

Одним словом, сенсация оказалась выдумкой. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе предприятия, результат теста соискателя оказался столь "прикольным", что решено было его обнародовать. "Это не материал «в печать», а демонстрация творческих возможностей журналиста. Но очень часто отдельные СМИ и доморощенные эксперты прибегают к такими методам, выдавая читателям очередную «сенсацию», - отметили в пресс-службе УВЗ.

Заместитель генерального директора по коммуникациям Дмитрий Калениченко на просьбу прокомментировать "прикольную" публикацию ответил так:"Конечно, здесь нечего серьёзно комментировать. Эта информация очень похожа на те вещи, которые иногда пишут про секретные изделия нашего производства. Мы их также оставляем без комментария, так как настоящие специалисты реально понимают, что такое гостайна о новом оружии, сроках поставки в войска и т.д. А здесь талантливо выполненная тестовая работа, плюс богатая фантазия и юмор".

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"Летающая самоходка УВЗ". Или как тест-драйв чуть не породил сенсацию о российском оружии

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Теги: уралвагонзавод, тест, пресс-релиз, летающая самоходка



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