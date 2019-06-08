05 Октября 2020
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Экономика В России
Сухой Суперджет-100, Аэрофлот (2019) | Фото: samolety.org

Вице-премьер Юрий Борисов призвал не обвинять "Суперджет" в Шереметьевской катастрофе

Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов прокомментировал ситуацию с производством и эксплуатацией самолета SSJ-100 в свете катастрофы этого типа самолета 5 мая в аэропорту Шереметьево.

"По моей информации, претензий к самолету как к техническому средству нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям. Это совокупность факторов, в том числе и человеческих", - цитирует РБК Борисова.

При этом вице-премьер напомнил, что "Суперджет" прошел сертификации (в том числе и европейскую), а значит, "не вызывает сомнений как летательное средство".

"Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может. Не хотелось бы вешать вину на пилотов", — сказал Борисов.

Спрос на самолет на российском рынке и за рубежом сохраняется, утверждает вице-премьер. По его словам, "информационная борьба" между "Аэрофлотом" и Объединенной авиастроительной корпорацией является нехорошим трендом.

Напомним, до сих пор не опубликован предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о катастрофе "Суперджета". Между тем, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что спрос на SSJ-100 не падает и до конца 2019 года перевозчикам будет поставлено как минимум 15 бортов. Кроме того, есть проект создания чартерной авиакомпании с парком из "Суперджетов". "С оптимизмом" на будущее "Суперджетов" смотрят и в Минпромторге – об этом заявил глава министерства Денис Мантуров.

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Вице-премьер Юрий Борисов призвал не обвинять "Суперджет" в Шереметьевской катастрофе

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Теги: суперджет, юрий борисов, катастрофа в шереметьево, оак



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