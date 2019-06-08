05 Октября 2020
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МС-21, самолет (2017) | Фото: www.facebook.com

В российском авиастроении не исключены изменения из-за санкций – вице-премьер Борисов

Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов не исключил, что российскую авиапромышленность из-за санкций может постигнуть "переконфигурация". Но в чем именно она будет заключаться, он не сказал.

Напомним, под санкциями США находится корпорация "Ростех". В конце 2018 года под управление "Ростеха" начался переход Объединенной авиастроительной корпорации (в нее входит производитель "Суперджетов" – компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). В ближайшем будущем ГСС должна перейти в состав холдинга "Иркут", который занимается разработкой самолета МС-21. В любом случае, оба проекта – МС-21 и SSJ-100 – находятся под угрозой наложения санкций на иностранные комплектующие, необходимые для их сборки.

"Я не могу отрицать, что вероятность такая существует. Она вполне может быть. От наших "друзей" в кавычках чего хочешь можно ожидать. Я не исключаю, что если они будут нам строить преграды по поставке оборудования для "Суперджета", то нам придется смотреть вариант переконфигурации гражданского дивизиона. Мы будем делать все, чтобы продолжать проект", - цитирует Борисова РИА Новости.

В то же время он отметил, что США необходимо обоснование введения таких санкций, чтобы убедить в их необходимости другие страны. По словам Борисова, таких причин нет.

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В российском авиастроении не исключены изменения из-за санкций – вице-премьер Борисов

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Теги: юрий борисов, санкции, авиастроение, суперджет, оак, ростех



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