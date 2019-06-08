05 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Иван Голунов, наркотики (2019) | Фото: 77.мвд.рф

Интернет-голосования показывают, что россияне осудили журналиста «Медузы» Голунова за продажу наркотиков

Пользователи Интернета отказались поддерживать либералов в их призыве освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного с наркотиками при себе.

Специалисты отдела по борьбе с наркотиками проводили оперативную разработку наркогруппировки, в результате которой и задержали Голунова. Журналиста досмотрели и обнаружили у него четыре грамма метилэфедрона. Позже сотрудники правоохранительных органов провели обыск его съемной квартиры. Там полиция обнаружила пять граммов кокаина.

Целый пул оппозиционных и либеральных журналистов выступил с требованием немедленного освобождения журналиста «Медузы».

Федеральное агентство новостей предложило подписчикам группы «ВКонтакте» ответить на вопрос: «Считаете ли вы, что приверженность журналиста «Медузы» Ивана Голунова оппозиции является достаточным основанием для того, чтобы «простить» торговлю наркотиками?». ФАН предложило два ответа: «Да, простить» и «Нет, не прощать». Почти 95% пользователей выбрали второй вариант.

голунов, фан, голосование(2019)|Фото:фан, скан

В комментариях читатели отмечали, что не стоит к этому делу приплетать политику, ведь есть статьи Уголовного кодекса, и если человек их нарушил, то должен быть наказан вне зависимости от того, либеральный он журналист или нет.

фан, голунов, голосование, комментарии(2019)|Фото:фан, скан

На сегодняшний день Голунову инкриминируют две статьи: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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Интернет-голосования показывают, что россияне осудили журналиста «Медузы» Голунова за продажу наркотиков

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Теги: медуза, голунов, наркотики, метилэфедрон



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