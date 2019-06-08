Интернет-голосования показывают, что россияне осудили журналиста «Медузы» Голунова за продажу наркотиков

Пользователи Интернета отказались поддерживать либералов в их призыве освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного с наркотиками при себе.

Специалисты отдела по борьбе с наркотиками проводили оперативную разработку наркогруппировки, в результате которой и задержали Голунова. Журналиста досмотрели и обнаружили у него четыре грамма метилэфедрона. Позже сотрудники правоохранительных органов провели обыск его съемной квартиры. Там полиция обнаружила пять граммов кокаина.

Целый пул оппозиционных и либеральных журналистов выступил с требованием немедленного освобождения журналиста «Медузы».

Федеральное агентство новостей предложило подписчикам группы «ВКонтакте» ответить на вопрос: «Считаете ли вы, что приверженность журналиста «Медузы» Ивана Голунова оппозиции является достаточным основанием для того, чтобы «простить» торговлю наркотиками?». ФАН предложило два ответа: «Да, простить» и «Нет, не прощать». Почти 95% пользователей выбрали второй вариант.

В комментариях читатели отмечали, что не стоит к этому делу приплетать политику, ведь есть статьи Уголовного кодекса, и если человек их нарушил, то должен быть наказан вне зависимости от того, либеральный он журналист или нет.

На сегодняшний день Голунову инкриминируют две статьи: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».