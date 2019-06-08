В Минприроды России считают, что переработка окурков – так себе идея

В Министерстве природных ресурсов и экологии России считают, что идея переработки окурков не слишком перспективна. Ранее с таким предложением выступила организация "Трезвая Россия".

Авторы объясняют необходимость такой меры негативным воздействием потребления табачной продукции на экологию. Как отмечают "Известия", в мире ежегодно выпускается около 6 трлн сигарет, поэтому переработке таких отходов нужно уделять особое внимание.

В Минприроды пояснили радиостанции "Говорит Москва", что из-за размера отходов табачной продукции их обработка технологически затруднительна: "Так как обработка отходов это предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку, предполагаем, что в виду малого размера отходов от табачной продукции их обработка маловероятна в первую очередь технологически".

"Трезвая Россия" предлагает взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. По мнению организации, налог должен составлять не менее 5 руб. с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили "Известиям" в пресс-службе министерства. В ведомстве также добавили, что окурки ежегодно создают до 680 млн т мусора в мире.