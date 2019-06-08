05 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
(2005) | Фото: pics.cry.ru

На юге Москвы в парке нашли тело мужчины – возбуждено уголовное дело

В ночь с 7 на 8 июня вблизи пруда на территории парка на Южнобутовской улице в Москве было обнаружено тело 35-летнего мужчины "с признаками насильственной смерти".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, уголовное дело возбуждено по п.п. ж, и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СКР.

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На юге Москвы в парке нашли тело мужчины – возбуждено уголовное дело

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Теги: тело, насильственная смерть, южное бутово, парк



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Развитие сюжета:

Ранее 08.06.2019 14:14 Мск Убитым на юге Москвы мужчиной оказался мастер спорта по греко-римской борьбе

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