На юге Москвы в парке нашли тело мужчины – возбуждено уголовное дело

В ночь с 7 на 8 июня вблизи пруда на территории парка на Южнобутовской улице в Москве было обнаружено тело 35-летнего мужчины "с признаками насильственной смерти".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, уголовное дело возбуждено по п.п. ж, и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СКР.