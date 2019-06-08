В Никулинском суде сегодня выберут меру пресечения журналисту Ивану Голунову

В Никулинском суде Москвы начинается рассмотрение вопроса о мере пресечения корреспонденту издания "Медуза" Ивану Голунову, который был задержан московской полицией в четверг, 6 июня.

"Документы направлены судье Михаилу Максимову", - цитирует "Эхо Москвы" адвоката Голунова.

Напомним, в отношении журналиста возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Он не признает вину и настаивает на сфабрикованности дела.

Сейчас у здания суда собираются представители СМИ, общественности, сообщается о нескольких задержаниях людей, вышедших на одиночный пикет.