Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в колонии на севере Свердловской области

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    платья комбинезоны вот

Происшествия Свердловская область
Мурманская область, склад, пожар, МЧС (2019) | Фото: МЧС Мурманская область

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в колонии на севере Свердловской области

Свердловская прокуратура начала проверку в связи с пожаром в исправительной колонии №8 на севере области.

"Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности в деятельности ФКУ "Исправительная колония № 8 ГУФСИН России по Свердловской области", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

По предварительной информации, утром в субботу, 8 июня, поступило сообщение о возгорании помещений промышленной площадки колонии. В частности, возгорание в цехе деревообработки (два ангара), огнем охвачено 2 тыс. кв.м. По предварительной информации, пострадавших нет. Однако более точная информация будет получена после завершения тушения, отметили в надзорном ведомстве.

На место ЧП выехал уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Глухов.

Ранее в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что в тушении пожара принимают участие 30 человек и восемь единиц техники.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в колонии на севере Свердловской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прокуратура, проверка, пожар в колонии, гари



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.08.2019 20:44 Мск По факту пожара в гаринской колонии на Среднем Урале возбуждено уголовное дело
Ранее 08.06.2019 12:45 Мск Пожар в колонии в Свердловской области потушен
Ранее 08.06.2019 12:18 Мск В гаринской колонии пожар охватил три барака и склад – всего 2 тысячи квадратных метров

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.06.2019 10:14 Мск В Свердловской области на территории колонии произошел пожар

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети