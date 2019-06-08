Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в колонии на севере Свердловской области

Свердловская прокуратура начала проверку в связи с пожаром в исправительной колонии №8 на севере области.

"Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности в деятельности ФКУ "Исправительная колония № 8 ГУФСИН России по Свердловской области", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

По предварительной информации, утром в субботу, 8 июня, поступило сообщение о возгорании помещений промышленной площадки колонии. В частности, возгорание в цехе деревообработки (два ангара), огнем охвачено 2 тыс. кв.м. По предварительной информации, пострадавших нет. Однако более точная информация будет получена после завершения тушения, отметили в надзорном ведомстве.

На место ЧП выехал уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Глухов.

Ранее в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что в тушении пожара принимают участие 30 человек и восемь единиц техники.