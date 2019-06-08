В Свердловской области на территории колонии произошел пожар

Возгорание произошло на территории исправительной колонии в поселке Гари – загорелись хозяйственные постройки. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, о пострадавших данных пока нет. Проведена эвакуация. Возгорание тушат силами МЧС и собственных пожарных подразделений ФСИН. В тушении пожара участвуют 30 человек и восемь единиц техники. После устранения пожара будет организована проверка и установлены причины возгорания. В управлении отметили, что данная колония находится в лесном массиве, многие постройки на территории из дерева, что может способствовать распространению огня.