05 Октября 2020
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Политика
пожар на складах в Арамиле (2019) | Фото: 66.mchs.gov.ru

В Свердловской области на территории колонии произошел пожар

Возгорание произошло на территории исправительной колонии в поселке Гари – загорелись хозяйственные постройки. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, о пострадавших данных пока нет. Проведена эвакуация. Возгорание тушат силами МЧС и собственных пожарных подразделений ФСИН. В тушении пожара участвуют 30 человек и восемь единиц техники. После устранения пожара будет организована проверка и установлены причины возгорания. В управлении отметили, что данная колония находится в лесном массиве, многие постройки на территории из дерева, что может способствовать распространению огня.
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В Свердловской области на территории колонии произошел пожар

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Теги: гари, пожар, исправительная колония



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Ранее 08.06.2019 12:18 Мск В гаринской колонии пожар охватил три барака и склад – всего 2 тысячи квадратных метров
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