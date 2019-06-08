По делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье задержали восьмого подозреваемого

Накануне вечером стало известно о задержании восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ в подмосковном Красногорске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР. Семеро ранее задержанных фигурантов уже заключены под стражу.

Из числа уже задержанных следствием лиц одному из них вменяется убийство (105 УК РФ), остальным семерым фигурантам – хулиганство (213 УК РФ).

"Следствие совместно с оперативным сотрудниками предпринимает исчерпывающие меры к задержанию объявленных в розыск других фигурантов, причастных к совершению преступления. Российские следователи также взаимодействуют с компетентными органами Армении, которые подтвердили намерение оказать необходимую помощь. Проводится масштабный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы, а также на скорейшее завершение расследования и привлечение всех виновных лиц к установленной законом уголовной ответственности. У следствия нет никаких сомнений в том, что ни один фигурант не уйдёт от уголовной ответственности", - заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Напомним, убийство произошло 1 июня. Молодой человек шел вечером по улице и увидел, как толпа избивает мужчину. Он попытался защитить жертву, но сам получил удар ножом в грудь, от полученного ранения мужчина скончался.