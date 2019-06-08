СМИ: Япония не собирается переходить на безвизовый режим с Россией

Японское правительство не собирается принимать предложение российской стороны о введении безвизового режима между Сахалином и Хоккайдо, сообщает японская газета Sankei. Издание отмечает, Япония опасается, что, дав положительный ответ, признает принадлежность Курильских островов России. Кроме того, возникают вопросы о возможности бегства японских преступников на российскую территорию, передает радиостанция "Говорит Москва".

Напомним, в конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим японским коллегой Таро Коно обсудил вопрос безвизового режима.

Лавров рассказал, что российская сторона предложила Японии перейти к безвизовому режиму между странами. Однако пока японские власти не дали конкретного ответа на эту идею. В данный момент правительство РФ проводит постепенную политику по данному вопросу.

Осенью прошлого года между Россией и Японией начал действовать упрощенный визовый режим.