Boeing не планировал устранять дефекты на модели 737 MAX до выпуска новой версии самолета

В Boeing знали о проблеме с датчиками угла атаки на самолетах модели 737 MAX, но планировали устранить этот недостаток только после выпуска новой версии – с бОльшим количеством посадочных мест. В итоге работы по исправлению дефекта начались только после первой крупной катастрофы с этим типом самолета (осенью 2018), а полеты MAX были остановлены только после второй катастрофы (весной 2019).

В американской авиастроительной корпорации признали, что не сразу взялись за исправление проблемы.

"Мы не справились с внедрением корректной системы оповещения о некорректной работе датчика и теперь предпринимаем шаги по исправлению недочёта", - цитирует агентство Associated Press представителя Boeing.

Ранее представители профсоюза пилотов США обвинили Boeing в том, что даже после предупреждения от экипажей после первой катастрофы корпорация не начала действовать и не попросила авиационные власти о "приземлении" MAX до доработки программного обеспечения.

Напомним, по последним прогнозам Boeing 737 MAX не поднимутся в небо раньше конца 2019 года.

Всего, по данным IATA, в мире 28 компаний имеют в своем парке 737 MAX, но еще несколько десятков имеют контракты на их поставки. В России пока только группа компаний S7 эксплуатирует данный тип самолета (борты были "приземлены" после второй крупной катастрофы с MAX в марте этого года). Среди россиян, заказавших эти самолеты, - "Уральские авиалинии" (14), "Победа" (20), Utair (28) и "Нордстар" (3).