05 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
новый уренгой (2008) | Фото: Накануне.ru

В Новом Уренгое на берегу реки нашли труп

В Новом Уренгое на берегу реки Тамчару-Яха местные жители нашли труп неизвестного мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Труп был найден вечером 6 июня. Прибывшие на место происшествия следователи установили, что тело мужчины не имеет видимых повреждений. Его одежда была мокрой. В карманах покойника обнаружили деньги и сотовый телефон. К месту, где был найден труп, ведет цепочка одиночных следов. Местные жители сообщили следователям, что это место иногда используется в качестве брода для перехода через реку.

Личность погибшего устанавливается. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам дослественной проверки будет принято процессуальное решение.

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В Новом Уренгое на берегу реки нашли труп

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Теги: мужчина, труп, новый уренгой



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