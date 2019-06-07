В Новом Уренгое на берегу реки нашли труп

В Новом Уренгое на берегу реки Тамчару-Яха местные жители нашли труп неизвестного мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Труп был найден вечером 6 июня. Прибывшие на место происшествия следователи установили, что тело мужчины не имеет видимых повреждений. Его одежда была мокрой. В карманах покойника обнаружили деньги и сотовый телефон. К месту, где был найден труп, ведет цепочка одиночных следов. Местные жители сообщили следователям, что это место иногда используется в качестве брода для перехода через реку.

Личность погибшего устанавливается. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам дослественной проверки будет принято процессуальное решение.