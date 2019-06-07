Тюменец расстрелял мужчину в офисном здании в центре города

В Тюмени в офисном здании в центре города произошло убийство.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, 7 июня около 16 часов в коридоре офисного здания, расположенного по улице Пароходской, прозвучали выстрелы.

Мужчина 1972 года рождения был убит из ружья множественными выстрелами.

По подозрению в совершении преступления разыскивается 56-летний житель Тюмени Дементьев Артур Александрович.

По данным СКР, убийство произошло в результате конфликта.