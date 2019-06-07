В Нягани нашли замену чиновнику, в квартире которого обнаружили бордель

Заместителя главы Нягани по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктора Манухина уволили в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нягани.

Служебная проверка подтвердила факты нарушений законодательства при предоставлении сведений о доходах и расходах за 2017 г. Ранее сообщалось, что Манухин уволился по собственному желанию.

Исполняющим обязанности заместителя главы города, курирующим правовые вопросы, назначен начальник Юридического управления Максим Иванов.

Напомним, правоохранители обнаружили действующий бордель в квартире, которая принадлежала Манухину. Как оказалось, чиновник сдавал ее в аренду уроженке Свердловской области, которая и организовала преступный "бизнес". Приговор по этому делу был вынесен в конце мая. Манухин по делу проходил в качестве свидетеля - тогда и выяснилось, что он не указал в декларации сведения от сдачи квартиру в аренду.

Проверку по делу проводит в том числе прокуратура.