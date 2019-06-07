В Севастополе ликвидируют последствия потопа: почти все устранены

В Севастополе устранили почти все последствия "наводнения": городской транспорт работает в штатном режиме, дороги свободны для движения транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Севастополя.

По словам заместителя губернатора Севастополя Владимира Базарова, сегодня утром в городе за два часа выпала месячная норма осадков. Было парализовано движение на 30 участках автомагистрали. В данный момент все дороги для движения открыты, кроме участка на спуске Котовского, где вымыло брусчатку. Также сообщается, что были повреждены подпорные стены по ул. Луначарского, 28 и 16, а также по ул. Кочубея, 8. Всего в городе было зафиксировано 24 отключения электроэнергии. Свет горожанам пообещали дать до конца дня.

Обращения поступали от жителей многоквартирных домов с жалобами на подтопления.

Отметим, что службы города работали в усиленном режиме. Основные последствия непогоды устранены, однако на ремонт ряда объектов, в частности спуска Котовского, и подпорных стен на ул. Луначарского и Кочубея потребуется большее время.

Напомним, по данным очевидцев, сильный проливной дождь начался около 8.00, местами выпал град размером с куриное яйцо. Затопило несколько районов города.