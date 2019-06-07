Жена Бари Алибасова подаст в суд на производителя чистящего средства, которым отравился ее муж

Супруга Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина планирует подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", которым отравился ее супруг, перепутав его с питьевым йогуртом, сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора Алибасова и группы "На-На" Вадима Горжанкина.

По его словам, цель иска - заставить производителя изменить упаковку, и таким образом спасти жизни людей, страдающих проблемами со зрениями. Он сообщает, что якобы продюсер из-за проблем со зрением перепутал чистящую жидкость с питьевым йогуртом. Кроме того, Вадим Горжанкин сообщил, что "Крот" не обладает резким запахом, который мог бы обратить внимание, что это химическое средство.

Сейчас семья намерена провести консультации с юристами для определения суммы иска.

Как сообщало Накануне.RU Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он получил сильный химический ожог пищевода и желудка. Сейчас звезда находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Представитель продюсера также опроверг сведения о подключении Алибасова к аппарату искусственной вентиляции.