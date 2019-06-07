04 Октября 2020
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Владимир Путин, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Владимир Путин опроверг слухи о готовящемся объединении России с Белоруссией

Президент России Владимир Путин на сегодняшнем пленарном заседании Петербургского международного экономического форума опроверг слухи о возможном объединении России и Белоруссии к 2024 году, сообщает Interfax.

Президент напомнил, что по его мнению, русские, белорусы и украинцы - один народ, пусть и живут в разных странах, однако по его словам никаких оснований для государственного объединения нет.

"У нас нет таких планов, целей нет", - подчеркнул Путин, отвечая на вопрос о возможной объединении двух стран.

При этом президент РФ напомнил, что существует план строительства Союзного государства - России и Белоруссии и выразил уверенность, что в таком союзе заинтересованы жители обоих государств. Путин подчеркнул, что для создания Союзного государства сделано уже очень много, в том числе, в социальной сфере.

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Владимир Путин опроверг слухи о готовящемся объединении России с Белоруссией

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Теги: Владимир Путин, объединение России и Белоруссии. союзное государство, пмэф 2019



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