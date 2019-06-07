04 Октября 2020
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Политика В России Воронежская область
Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: prostoinvesticii.com

Между правительством Воронежской области и ПАО «Роснефть» подписано соглашение

7 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение  по вопросам развития импортозамещения в Воронежской области между правительством Воронежской области и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть», передает корреспондент Накануне.RU.

Соглашение подписали губернатор Воронежской области Александр Гусев и главный исполнительный директор ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» Игорь Сечин.

Документ направлен на повышение эффективности и прозрачности доступа предприятий Воронежской области в установленном законодательством порядке к закупочным процедурам для нужд ПАО «НК «Роснефть» в рамках привлечения отечественных производителей к участию в программе импортозамещения и освоения производства новой высокотехнологичной техники и технологий.

Реализация проекта будет способствовать увеличению производства предприятиями Воронежской области продукции для нефтяной отрасли, повышению их научно-технического и конструкторского потенциала.

Реализация проекта будет осуществляться в период с 2019 по 2022 гг, \сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области .

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Между правительством Воронежской области и ПАО «Роснефть» подписано соглашение

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Теги: роснефть, александр гусев, игорь сечин, роснефть



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