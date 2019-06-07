В МВД рассказали, что фото нарколаборатории сделаны не в квартире журналиста "Медузы"

Фотографии нарколаборатории, которые ранее разместило управление МВД по Москве, сделаны не в квартире журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Пресс-служба ведомства объяснила происхождение снимков, передает корреспондент Накануне.RU.

В полиции уточнили, что фотографии сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе. На связь с этой группой проверяется Голунов.

"По месту проживания задержанного при осмотре его жилища - арендуемой квартиры на Вешняковской улице, полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы", - говорится в сообщении ведомства. К релизу пресс-служба приложила фото из квартиры Голунова.

Эксперты заключили, что вещество является метилэфедроном.

В пресс-службе также опровергли сообщения СМИ о том, что Голунов был избит. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".