04 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывшего главу села на Южном Урале признали виновным в превышении полномочий

Глава Алишевского сельского поселения Сосновского района Раиль Габитов признан виновным в превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением.

С 2012 по 2016 год чиновник подписывал и выдавал выписки из похозяйственной книги, в которых имелись ложные сведения о наличии у граждан права пользования землей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Установлены нарушения при выделении 48 земельных участков.

Габитов получил 4 года условно.

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Бывшего главу села на Южном Урале признали виновным в превышении полномочий

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Теги: чиновник, взятка, земля, участки, Раиль Габитов, суд



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Развитие сюжета:

Ранее 17.01.2020 09:22 Мск На экс-главу села на Южном Урале завели новое уголовное дело

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