Бывшего главу села на Южном Урале признали виновным в превышении полномочий

Глава Алишевского сельского поселения Сосновского района Раиль Габитов признан виновным в превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением.

С 2012 по 2016 год чиновник подписывал и выдавал выписки из похозяйственной книги, в которых имелись ложные сведения о наличии у граждан права пользования землей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Установлены нарушения при выделении 48 земельных участков.

Габитов получил 4 года условно.