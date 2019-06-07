В Челябинске уходит в отставку руководитель центра развития туризма

Руководитель Челябинского центра развития туризма Дмитрий Столбов покидает должность с 10 июня. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Столбов написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Как сообщила и.о. заместителя министра культуры области Ирина Анфалова-Шишкина, решение Столбова не стало неожиданностью, поскольку он давно высказывал пожелание заняться бизнесом.

"Глава минкульта сейчас находится в командировке, но явление будет подписано, а мы займемся подбором кандидатов на эту должность. Пока обязанности руководителя будет выполнять его заместитель", - отметила она.

Также в ведомстве рассказали, что в центре развития туризма Главное контрольное управление области провело плановую проверку, по результатам которой вынесен ряд замечаний.