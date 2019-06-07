04 Октября 2020
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Сургут, администрация города (2013) | Фото: Накануне.RU

Суд восстановил в должности бывшую замглавы Сургута

Сургутский городской суд восстановил в должности бывшего заместителя главы города Наталью Алешкову. Чиновницу в 2018 г. сократили, так как мэрия упразднила ее должность, но она оспорила решение.

Сегодня суд восстановил ее в должности и постановил компенсировать ей вынужденные прогулы. Мэрия вправе подать апелляцию на решение суда.

Сама Алешкова сообщила журналистам, что оставаться в администрации не намерена, она уволится по собственному желанию.

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Суд восстановил в должности бывшую замглавы Сургута

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Теги: Наталья Алешкова, Администрация Сургута



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