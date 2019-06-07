Пригожин порекомендовал Соболь не терроризировать беременную Симоньян

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, владеющий компанией «Конкорд», дал комментарий в отношении конфликта, произошедшего накануне между Любовью Соболь и Маргаритой Симоньян. Как известно, кандидат на выборах в Мосгордуму госпожа Соболь фактически напала на беременного главреда Russia Today.

Как сообщает пресс-служба «Конкорда», Пригожин предложил юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» не терроризировать женщину в положении, а напасть на него лично. В письме указан адрес, по которому можно это сделать.

«Соболь и так называемому ФБК, любым журналистам и активистам из демшизоидной тусовки, а также другим группам либерастов предлагаем проявлять агрессию не в адрес Симоньян, а лично против Пригожина», - сообщает пресс-служба.

Инцидент произошел вчера вечером на радиостанции «Эха Москвы», где Соболь караулила Симоньян на протяжении получаса. Протеже Алексея Навального попыталась получить от журналистки ответы касаемо «расследования» т.н. ФБК про Сергея Собянина. Причем здесь Симоньян, непонятно.

Из-за нападок Соболь состояние главреда ухудшилось, ее госпитализировали в больницу, где поставили капельницу. Врачи сообщили об угрозе прерывания беременности.

По всей видимости, истинной целью Соболь являлось создание вокруг своей персоны ажиотажа в преддверии выборов. Однако теперь, после выходки в отношении Симоньян, собрать необходимое количество подписей для нее вряд ли представляется возможным.