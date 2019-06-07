Бойко и Медведчук встретились с главой "Газпрома"

Лидеры украинской "Оппозионной платформы – за жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук прилетели в Санкт-Петербург, где встретились на Международном экономическом форуме с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Встречу транслировал канал "112 Украина".

Миллер подтвердил, что Россия по-прежнему готова предоставить скидку 25% на газ для Украины. Он подчеркнул, что на Украине основное внимание уделяется вопросу транзита газа через украинскую территорию, в то время для Украины главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа в страну, ведь действующий контракт истекает в конце 2019 года.

Бойко пообещал после парламентских выборов юридически оформить новый контракт, что выглядит невероятным в свете перспектив "Оппозиционной платформы".

На предложение Миллера мгновенно отреагировал исполнительны директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он написал в Facebook, что предложение "Газпрома" нереальное и вообще Украине не нужна скидка на газ, зато Украина заставит "Газпром" заплатить "сотни миллионов долларов" через Стокгольмский арбитраж.

Вести переговоры о новом контракте на поставку газа "Нафтогаз" будет только с участием ЕС, заявил глава компании Андрей Коболев. Это свидетельствует о том, что в Киеве хотят создать новый газовый конфликт с Россией и интернационализировать его, впутав в него Европу.

Напомним, после мартовского визита Бойко и Медведчука в Москву на Украине их обвинили в предательстве. Нынешней встречей Москва снова дает понять, на какую партию делает ставку. Так, Миллер заявил, что и впредь готов вести переговоры по газу с представителями "Оппозиционной платформы".