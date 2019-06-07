04 Октября 2020
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репетиция похорон Бари Алибасова (2019) | Фото:instagram.com/advokatzhorin

Адвокат Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

Адвокат продюсера Бари Алибасова Сергей Жорин опубликовал фотографии семилетней давности. На них близкие создателя группы "На-На" с грустными лицами в черном стоят у черного гроба. До сих пор в прессе появлялись только слухи о той репетиции, на которой окружение продюсера говорило траурные речи и т.д.

"Жизнь разделилась на две части. До крота и после! Рано похоронили Алибасова. Он ещё всех вас переживёт, - пишет Жорин. - 7 лет назад он отрепетировал свои Похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жильё ;)) Будь здоров Бари С Днём Рождения Ты многим артистам дал дорогу в Жизнь. Завязывай с кротами. Без тебя грустно".

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Фото: Instagram Сергея Жорина

Очевидно, "завязывай с кротами" – это отсылка к отравлению Алибасова жидкостью для прочистки труб "Крот". Из-за него продюсер был госпитализирован в реанимацию "Склифа" с химическими ожогами пищевода и желудка, где и находится до сих пор. Накануне Алибасову исполнилось 72 года, но пустили к нему только жену и сына. Потом звезду ввели в медикаментозный сон, а затем врачи должны решить – делать ему операцию или нет.

Кстати, уже в больницеАлибасов составил новое завещание. В нем имущество отписывается сыну и жене, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, а также участникам группы "На-На" (интеллектуальная собственность).

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Фото: Instagram Сергея Жорина

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Адвокат Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

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Теги: бари алибасов, похороны, репетиция, сергей жорин, продюсер



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