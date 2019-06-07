04 Октября 2020
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Политика Челябинская область
КПРФ, Игорь Егоров, Константин Нациевский, Николай Иванов, Валерий Рашкин, Павел Дорохин (2019) | Фото: Накануне.RU

КПРФ хочет вернуть "красный пояс": начнут с Челябинска

Коммунисты готовы вернуться к власти в стране, чтобы спасать Россию. Об этом на пресс-конференции в Челябинске заявил председатель ЦКРК КПРФ Николай Иванов, передает корреспондент Накануне.RU.

В столице Южного Урала в эти выходные пройдет семинар-совещание партийного актива КПРФ Уральского Федерального округа. Выбор места проведения мероприятия не случаен - в сентябре на Южном Урале пройдут не только выборы губернатора, но и депутатов районных советов города. На пресс-конференции коммунисты сообщили, что будут бороться не только за пост главы региона, но и закроют все округа на выборах в райсоветы.

Темой пресс-конференции было заявлено "возвращение Урала в "красный пояс" России". Однако, по словам коммунистов, их цель вернуть Россию в "красный пояс".

"Сегодня мы готовы к тому, чтобы в течение 12 часов после взятия власти в Москве прийти во все кабинеты, начиная от кремля до муниципальных органов власти, и начать спасать Россию. У нас есть кадры, реальная политическая сила, прекрасная программа, испытанный временем вождь", - заявил Николай Иванов.

КПРФ, Игорь Егоров, Константин Нациевский, Николай Иванов, Валерий Рашкин, Павел Дорохин(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам представителей КПРФ, Россия находится в системном кризисе. Они уже традиционно заявили о необходимости отправить в отставку правительство Медведева.

"Идет сокращение объемов производства, только долги по зарплате более 3 млрд, объемы реального сектора экономики в России сокращаются, как шагреневая кожа. В стране слуги народа закрылись от граждан. Сегодня, на наш взгляд, пришла большая усталость от президента и премьер-министра. Люди на этом фоне уже не видят выхода и перспективы. НДС увеличили – цены взлетели, тарифы по ЖКХ взвинтили. У нас профицит по этому году более 2 трлн рублей, а чиновники и дальше лезут в карман к гражданам", - заявил член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

В связи с этим, как считают коммунисты, в России растет число протестных акций.

"Россия сегодня становится абсолютно протестной. Раньше мусор так же вывозили, и было грязи полно, экология тяжелая и зарплаты также не платили, но люди так не выходили. Пошли протесты. Настрой жесткий. У народа уже накопилось, и Россия становится протестной по всем параметрам", - добавил Рашкин.

По данным опросов КПРФ, более 40% россиян готовы выходить на протестные акции, при этом пять лет назад эта цифра была 7-8%.

"Это не звоночек, это колокол для власти, "Единой России", правоохранителей, а Путин со своей командой взял курс на закручивание гаек. Сорвет резьбу. Не понимать этого могут только политики, которые живут в виртуальной реальности", - добавил он.

По словам первого секретаря Челябинского обкома КПРФ Игоря Егорова, в Челябинской области ситуация не отличатся.

"Да, пока больших протестных мероприятий в Челябинске нет, но Екатеринбург уже показывает, что общество на сегодняшний день готово отстаивать свои интересы. И все больше и больше людей понимают одну простую вещь, что консолидация гражданского общества дает возможность решения любых вопросов и любых задач", - подчеркнул он.

Представители КПРФ сообщили, что внесли сегодня в Госдуму законопроект о возврате возраста выхода на пенсию для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет.

"Мы готовы, вернувшись к власти, пойти дальше и снизить пенсионный возраст до 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Почему? Роботизация сегодняшней экономики такова, что машины будут выполнять роль работающих лиц. И именно роботизация позволит снизить возраст выхода на пенсию. Мы отменим НДС, создадим 25 млн новых рабочих мест. Социальная справедливость, о которой сегодня мечтает российский человек, будет реальностью. Не вывоза капитала, не расслоения общества, ничего этого не будет. К этому стремится КПРФ", - заявил Николай Иванов.

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КПРФ хочет вернуть "красный пояс": начнут с Челябинска

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Теги: КПРФ, коммунисты, выборы, пенсионная реформа, НДС.



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