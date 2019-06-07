04 Октября 2020
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нижневартовск (2005) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске открыли Калиновый сад

В Нижневартовске появился Калиновый сад. Так благоустроили территорию дома №93 по Мира. Инициаторами проекта стали представители бизнеса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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На придомовой территории высадили 34 калины, по 13 кустов шаровидной ивы и спиреи разных видов, 10 елей и семь сиреней.

"Около 10 тыс. деревьев и кустарников будет высажено в рамках весенних и летних кампаний. Несколько лет назад главой города была поставлена задача перейти от рядовой посадки к ландшафтной. Проводим комплексное озеленение. В этом сезоне около 20 точек в городе будет облагорожено таким способом", - сказал замглавы города Николай Лукаш.

Еще около 30 кустов сирени предприниматели высадили на Комсомольском озере, завершив благоустройство одноименной Сиреневой аллеи. Житель 18 микрорайона Луиза Каматова рассказала, что в одночасье вырос целый сад.

"Идея озеленения очень нравится. Я считаю, что это своего рода внедрение в общественное сознание экологического воспитания, этики. Мы думали, что сделать с пустырем у дома. Высадить сад – лучшее решение", - сказала вартовчанка.

Первый сад из елей появился три года назад по улице Мусы Джалиля, в 2018 г. предприниматели на территории Комсомольского озера разбили Сиреневую аллею. Изначально в числе активистов было 20 бизнесменов, сейчас – уже 120.

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В Нижневартовске открыли Калиновый сад

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Теги: Калиновый сквер, ель, деревья



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