Зауралье улучшило на два пункта позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата регионов

Зауралье по итогам прошлого года улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах страны на два пункта.

Курганская область заняла 58 место, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

На ПМЭФ глава области Вадим Шумков принял участие в презентации результатов рейтинга.

Как отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, чтобы сохранить позицию, нужно было прибавить минимум 4 балла в рейтинге.

"Если роста нет, то откат был неизбежен для любого региона. Мы посчитали, что те регионы России, которые сегодня не вошли в первую двадцатку, 10 лет назад были бы в топ-10 по стране", - отметила Чупшева.