По делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье задержали еще троих

Задержаны еще трое фигурантов уголовного дела об убийстве спецназовца ГРУ в Красногорске.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, четверо ранее задержанных подозреваемых заключены под стражу.

Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте еще троих задержанных. Другие соучастники убийства объявлены в розыск.

Напомним, бывший спецназовец ГРУ попытался разнять дерущихся возле местного бара мужчин, в ответ на это один из них зарезал бойца ножом и скрылся с места трагедии, после чего друзья купили ему билет в Армению и он улетел на самолете.

Расследование уголовного дела взял под личный особый контроль глава СКР Александр Бастрыкин.