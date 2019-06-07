По делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье задержали еще троих

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России
Никита Б., спецназовец, гибель (2019) | Фото: telegram.org/mash

По делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье задержали еще троих

Задержаны еще трое фигурантов уголовного дела об убийстве спецназовца ГРУ в Красногорске.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, четверо ранее задержанных подозреваемых заключены под стражу.

Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте еще троих задержанных. Другие соучастники убийства объявлены в розыск.

Напомним, бывший спецназовец ГРУ попытался разнять дерущихся возле местного бара мужчин, в ответ на это один из них зарезал бойца ножом и скрылся с места трагедии, после чего друзья купили ему билет в Армению и он улетел на самолете.

Расследование уголовного дела взял под личный особый контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

По делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье задержали еще троих

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: спецназовец гру, красногорск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2020 13:40 Мск Завершено расследование убийства бывшего спецназовца ГРУ Белянкина
Ранее 24.07.2019 12:11 Мск В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ
Ранее 04.07.2019 06:55 Мск СМИ: подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье объявлен в международный розыск
Ранее 08.06.2019 09:20 Мск По делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье задержали восьмого подозреваемого

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.06.2019 07:47 Мск Суд арестовал третьего обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье
Ранее 05.06.2019 20:52 Мск Суд арестовал двух обвиняемых в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье
Ранее 05.06.2019 12:00 Мск Следователи установили конкретного человека, обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье
Ранее 04.06.2019 13:24 Мск Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье
Ранее 04.06.2019 11:44 Мск Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве спецназовца в подмосковном Красногорске
Ранее 04.06.2019 11:26 Мск Гоша Куценко собирается на суд по делу об убийстве Никиты Белянкина: "Хочу увидеть этих чудовищных тварей"
Ранее 04.06.2019 07:37 Мск В СКР доставили первого подозреваемого в убийстве спецназовца в Красногорске
Ранее 03.06.2019 18:44 Мск Дело об убийстве спецназовца в Подмосковье будет расследовать центральный аппарат СКР
Ранее 03.06.2019 13:07 Мск В СКР опровергли данные о задержаниях по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье
Ранее 03.06.2019 07:37 Мск Влез в драку. В Подмосковье толпа расправилась со спецназовцем, воевавшим в Сирии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети