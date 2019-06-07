В Когалыме построят региональный центр спортподготовки: Комарова договорилась с Алекперовым

В Когалыме построят региональный центр спортивной подготовки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве по этому проекту на полях ПМЭФ-2019 подписали правительство ХМАО-Югры, министерство спорта РФ и ПАО "Лукойл", передает корреспондент Накануне.RU.

Центр будет заниматься подготовкой спортсменов в различных спортивных дисциплинах. В их числе хоккей, фигурное катание, футбол, теннис и ряд других.

"Это будет многофункциональный центр, который под одной крышей объединит все процессы спортивной подготовки. Одновременно занимаемся цифровизацией этих процессов", - сказала губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

По ее словам, центр может стать площадкой для подготовки спортсменов в рамках федеральных мероприятий.

Губернатор заявила, что проект способен решить проблему низкой обеспеченности региона спортивными объектами.

Компания "Лукойл" принимает соучастие в строительстве объекта.

"Лукойл" никогда не отделял на территории Югры жителей от работников. Это всегда единый коллектив, который развивался вместе с городом, развивались наши проекты. Создание многофункционального центра очень важно, особенно в таком моногороде, как Когалым", - выразил мнение глава компании Вагит Алекперов.

Появление спорткомплекса даст возможность молодежи заниматься спортом и "получать другое качество жизни".

"Уверен, что спортивная жизнь на территории Югры начнется с нового уровня", - отметил он.

Министр спорта РФ Павел Колобков добавил, что "в ближайшие месяцы стороны готовы заложить камень этого проекта".