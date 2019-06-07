04 Октября 2020
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Экономика За рубежом
деньги купюра банкнота 100 юань (2006) | Фото: Накануне.ru

Курс китайского юаня к доллару значительно снизился

Сегодня, когда КНР отмечает праздник Драконовых лодок, курс китайского юаня упал сегодня на 400 пунктов, вплотную приблизившись к отметке в 7 юаней за доллар (6,96:1).
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В последнее время курс юаня неуклонно снижался, хотя резких падений не наблюдалось, общее снижение в мае составило 2,5%.

В середине мая глава Народного банка Китая И Ган заявлял, что курс китайской валюты останется стабильным, после чего Народный банк предпринял меры для предотвращения оттока капитала и негативных отзывов о снижении обменного курса.

Ранее в ходе форума "Одного пояса – одного пути" председатель КНР Си Цзиньпин также заявлял, что Китай не пойдёт на резкую девальвацию национальной валюты, способную разорить его торговых партнёров.

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Курс китайского юаня к доллару значительно снизился

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Теги: Доллар, юань, Китай



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