Вадим Шувалов подписал важное для сургутских дольщиков распоряжение

Глава Сургута Вадим Шувалов подписал распоряжение администрации города о комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов, не введенных в эксплуатацию застройщиками "СеверСтрой", "СеверСтройПартнер", "ДЭП", "Новострой", "Салаир", "ВостокСтрой-Капитал", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Согласно документу, утверждены дорожные карты с графиками исполнения мероприятий для скорейшего ввода в эксплуатацию объектов долевого строительства.

Так, до 25 июня должны быть разработаны предложения по снижению дольщикам страховых сумм по договорам ипотечного кредитования, предоставлению льготного периода по исполнению участниками долевого участия своих обязательств по кредитным договорам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, в зависимости от степени готовности объекта, выводу из залогов активов застройщика, их реализации и направлении средств на достройку домов, финансовому обеспечению завершения строительства объектов, в том числе, с привлечением средств из бюджета.

До 1 июля предложения по финансированию строительства объектов за счет бюджета автономного округа будут направлены в окружной департамент строительства. До 17 июня своим заместителям глава города поручил разработать механизм предоставления дольщикам дополнительных компенсаций.

Напомним, ранее дольщики проводили пикеты, а также обратились в прокуратуру с требованием проверить работу застройщика сургутского жилого комплекса "Любимый" – компанию "Дорожно-эксплуатационное предприятие", который привлек деньги будущих жильцов для возведения дома. 27 мая на встрече с дольщиками губернатор предложила мэрии выкупить квартиры в жилом комплексе "Любимый", чтобы покончить с долгостроем.