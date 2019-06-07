04 Октября 2020
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Маргарита Симоньян, допрос Любви Соболь (2019) | Фото: youtube.com

Маргарита Симоньян вышла из больницы, куда ее увезли накануне с угрозой выкидыша

Главный редактор RT Маргарита Симоньян (39) выписалась из больницы, где провела меньше суток. Журналистку госпитализировали из редакции радио "Эхо Москвы", там к ней с расспросами про Собянина пристала юрист ФБК Любовь Соболь. Полученный стресс создал угрозу выкидыша – Симоньян находится на 17-й неделе третьей беременности.

В твиттере журналистка опубликовала выписку из медицинской карты, в которой говорится об угроже позднего выкидыша и осложненном акушерско-гинекологическом анамнезе, а также о перенесенном психоэмоциональном стрессе.

"Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам. Прошу прощения у всех, с кем должна была встретиться в Питере, - пишет Маргарита. - К Эху и лично Венедиктову у меня нет никаких претензий. Эховцы были замечательны, вызвали мне скорую, оперативно переформатировали эфир. Любови Соболь, жене и дочери Навального я желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, легких беременностей и побольше детишек".

Симоньян добавила: "Смею надеяться, что, несмотря на улюлюкающую поддержку, Любовь и сама понимает, что поступила нехорошо, и мучается этим. Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем. А если не понимает, то поймет. Не на этом свете, так на том. Всем добра".

Судя по записям Соболь в твиттере, никакого раскаяния она не испытала.

Ранее стало известно, что гражданский муж Симоньян – режиссер Тигран Кеосян – рассматривает возможность обращения к юристам в связи с инцидентом.

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Маргарита Симоньян вышла из больницы, куда ее увезли накануне с угрозой выкидыша

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Теги: маргарита симоньян, госпитализация, кгроза выкидыша, любовь соболь



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