К архангельскому протесту на Шиесе подключилась Вологодская область

К протестному движению, которое зародилось 7 апреля в Архангельске, присоединилась Вологодская область, сообщили Накануне.RU активисты протеста на Шиесе.

"Сейчас в Архангельске ежедневно неравнодушные люди в желтых жилетах собираются на площади Ленина. Бессрочка стала и клубом единомышленников, и местом раздачи наглядной агитации, и пунктом мобилизации добровольцев на Шиес", - говорится в группе "Поморье - не помойка" в соцсети "Вконтакте".

С 28 апреля к бессрочному протесту присоединился Северодвинск, затем Котлас, Сыктывкар.

В апреле мы рассказывали, что после несанкционированного властями шествия и митинга в Архангельске более десятка активистов были задержаны и подвергнуты административным штрафам, задержания не избежала и Оксана Владыка, представлявшая интересы ряда протестующих в суде. Репрессиям подверглись даже журналисты, находившиеся на апрельской акции протеста против стройки полигона на Шиесе по заданию редакции.

В мае в ходе медиофорума "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) ситуация в Архангельске и Шиесе получила поддержку Владимира Путина, который пообещал встретиться и поговорить с губернаторами Архангельской и Московской областей Игорем Орловым и Андреем Воробьевым. Именно эти чиновники формально являются инициаторами строительства полигона в Шиесе Архангельской области, куда по планам станут перенаправлять мусорные потоки из Подмосковья и против чего активно выступают жители северного региона.

Несмотря на высказывания Путина, строительство вскоре продолжилось.