Путин подпишет указ о нацстратегии в области искусственного интеллекта

Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2019, пообещал, что государство возьмет на себя обязательства финансовой и налоговой поддержки компаний, инвестирующих в высокие технологии.

Также президент РФ сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

Путин обратился к кабмину с поручением наладить партнерство крупных компаний с государством в этой сфере.

Кроме того, заявил глава государства, в России в этом году появится цифровая платформа, так называемый цифровой омбудсмен.