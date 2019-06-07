Прокуратура разберется с многочасовой задержкой рейса авиакомпании "Ямал" в Кольцово

Прокуратура начала проверку после многочасовой задержки рейса авиакомпании "Ямал" в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня произошла задержка рейса YC-121 по маршруту "Екатеринбург - Салехард - Новый Уренгой". По данным ведомства, вылет воздушного судна авиакомпании "Ямал", указанный в расписании - 8 часов 25 минут - не состоялся в связи с технической неисправностью самолета.

Как уточнили в прокуратуре, фактически он вылетел лишь в 14 часов 11 минут. На рейс было зарегистрировано 36 пассажиров, в том числе один ребенок.

Услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами, людям были оказаны. Сейчас транспортные прокуроры проверяют исполнение законодательства о защите прав потребителей и лицензировании.