04 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России Санкт-Петербург
ПМЭФ-2019, Наталья Комарова, Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Комарова и Куйвашев на ПМЭФ договорились о строительстве дороги между регионами

Правительства ХМАО-Югры и Свердловской области подписали соглашение, по которому стороны договорились содействовать развитию транспортного сообщения между регионами. В частности будет построена дорога, связывающая поселок Карабашка на Среднем Урале с югорским Куминским. Со следующего года строительство участка с обеих сторон вступит в активную фазу, передает корреспондент Накануне.RU.

Церемония подписания соглашения состоялась сегодня на стенде Свердловской области в рамках ПМЭФ-2019.

"Мы ищем еще один выход в российскую автомобильную транспортную систему из нашего региона, причем в данном случае речь идет о той части региона, которая в настоящее время лишена такой возможности", - рассказала глава Югры Наталья Комарова.

Губернатор поблагодарила свердловского коллегу за поддержку этого проекта, который даст автономному округу возможность выхода в другие субъекты РФ.

ПМЭФ-2019, Наталья Комарова, Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

"Это происходит через Куминский. Жители этого поселения очень ждут дорогу. Когда она придет к ним, жители смогут общаться и безбарьерно пользоваться транспортной системой региона. И затем, когда завершится проект, иметь прямой выход за пределы региона", - отметила Комарова.

В свою очередь глава Среднего Урала Евгений Куйвашев напомнил, что это не первый комплекс совместных действий в этом направлении. В пример он привел Северный транспортный коридор, который соединил ХМАО с севером Свердловской области. По его словам, вложения, которые были сделаны по этому проекту, не только дали возможность бизнесу увеличить грузопоток, но и позволили приграничным населенным пунктам получать более высокотехнологичную помощь в крупных центрах обоих регионов.

"В нынешнем проекте мы в значительной степени сохраним для предпринимателей и людей время и средства на передвижение через этот коридор, который мы договорились обустроить", - подчеркнул губернатор.

Власти Свердловской области намерены в этом году выделить средства на проектирование. "В начале следующего года подпишем этапы ввода в эксплуатацию участка и начнем строить участок", - сказал Евгений Куйвашев.

"Надеюсь, встретимся через два года", - добавила Наталья Комарова.

ПМЭФ-2019, Наталья Комарова, Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

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Комарова и Куйвашев на ПМЭФ договорились о строительстве дороги между регионами

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Теги: Карабашка Куминск, Наталья Комарова, Евгений Куйвашев



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