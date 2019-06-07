04 Октября 2020
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Экономика В России
Владимир Путин, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Путин: Модель глобализации XX века все меньше соответствует новой экономической реальности

Торговля перестал быть двигателем мировой экономики, мир вошел в период торговых войн, растущего протекционизма, прямого и скрытого, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019.

При этом новый двигатель еще не заработал, отметил российский лидер.

Нынешняя модель международных торговых отношений находится в кризисе, несмотря на формальный рост глобальной экономики, подчеркнул Путин.

Владимир Путин, ПМЭФ-2019(2019)|Фото: forumspb.com

По его словам, это происходит потому, что модель глобализации, созданная в 20-м веке, все меньше соответствует новой экономической реальности, вес стран с развивающимися рынками растет.

Заданные прежде шаблоны ставили страны Запада в исключительное положение, давали им фору. Когда эта привычная система стала расшатаваться, они заговорили языком санкций и торговых войн, отметил президент РФ.

Путин привел в пример "Северный поток - 2". Он заявил, что газовый проект пытаются "торпедировать" страны, которые не привыкли сами платить по своим счетам.

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Путин: Модель глобализации XX века все меньше соответствует новой экономической реальности

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Теги: владимир путин, пмэф



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