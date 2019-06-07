04 Октября 2020
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Общество В России
Павел Дуров (2018) | Фото:instagram.com/durov

Павел Дуров переманивает разработчиков "Яндекс. Новостей" в свою команду

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал требование ФСБ к "Яндексу" передать так называемые ключи шифрования. Ранее сам Дуров отверг подобное предложение, за что Роскомнадзор объявил Telegram вне закона и попытался заблокировать мессенджер. Дуров пишет в своем telegram-канале, что российские власти выдавливают пользователей в иностранные соцсети, а разработчикам "Яндекса" предложил трудоустройство в своей компании.

"Характерно, что этот тренд развивается на фоне полного игнорирования требований российских властей глобальными IT-монополиями, - пишет Павел. - Подобное выборочное применение правил приводит к тому, что власти России сами выдавливают пользователей в иностранные ресурсы. В итоге Яндекс теряет долю рынка Google, а львиная доля пользовательской активности мигрирует из ВКонтакте в Instagram и YouTube. Таким образом, власти России своими руками калечат локальный IT-рынок, добровольно сдавая остатки истинной "суверенности" российского сегмента интернет под контроль США – вместе с данными десятков миллионов российских граждан".

"В свое время мы организовали "Ноев ковчег" для лучших разработчиков ВКонтакте, пригласив их на работу в Telegram. В этом году мы хотим дать такой же шанс разработчикам Яндекса, которые занимаются сервисами рекомендации контента. Устройство таких сервисов, как "Яндекс.Новости", впечатляет в техническом отношении, однако ограничено цензурой и русскоязычным рынком.

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Дуров постоянно призывает сопротивляться

Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе - и без политической цензуры.

Технология моментального просмотра новостей Instant View уже позволяет просматривать новости 6000 изданий по всему миру с любого устройства, а статистика их просмотров в каждой стране позволяет алгоритмически вычислять наиболее релевантный на данный момент контент. Рекомендации статей мы можем начать с блока Recommended Articles после прочтения каждой статьи в Telegram, постепенно выведя в сервис с ежечасной подборкой и глобальным поиском по всем новостям мира. Параллельно с рекомендацией статей мы займемся и рекомендацией наиболее актуальных видеозаписей", - рекламирует свое детище Дуров.

Он призвал специалистов "Яндекса" присылать заявки через специальный бот, отметив, что "денежное вознаграждение в Telegram несопоставимо выше, чем в Яндекс или Google". При этом Дуров надеется, что деньги не станут главной мотивацией: "У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей".

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Павел Дуров переманивает разработчиков "Яндекс. Новостей" в свою команду

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Теги: павел дуров, яндекс, хендхантер, разработчики, работа, it-компания, агрегатор новостей



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