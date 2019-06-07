04 Октября 2020
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Экономика В России
Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

В Правительстве допустили неэффективность выбранных мер по повышению рождаемости

Первый год работы над достижением национальных целей развития, определенных в майском указе президента, покажет, верные ли меры выбрало Правительство по увеличению рождаемости. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Голиковой, пока снижение рождаемости не перекрывается адекватным снижением смертности, чтобы обеспечить естественный прирост населения.

"Наши граждане получают выплаты, которые идут в рамках нацпроектов. Количество людей, которые получают выплаты на первого, второго и последующих детей, растет. Но оказывает ли это влияние на наших граждан с точки зрения желания завести детей? Первый год должен доказать нам, правильные ли меры мы приняли", - сказала чиновница.

Голикова напомнила, что в 2019 г. должно появиться 90 тыс. новых мест в яслях, чтобы матери имели возможности выйти на работу.

"Если это удастся реализовать, то 90 тыс. наших детей пойдут в ясли, и с высокой долей вероятности мамы выйдут на работы, а значит будут большими ресурсами обеспечивать свою семью", - отметила вице-премьер.

Кроме того, Правительство намерено изучить структуру заболеваемости в регионах, чтобы снизить смертность. Для этого в 2019 г. на качественно новый уровень перейдут профилактические осмотры и диспансеризация населения.

Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019(2019)|Фото: forumspb.com

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В Правительстве допустили неэффективность выбранных мер по повышению рождаемости

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Теги: правительство, татьяна голикова, смертность, рождаемость, ясли



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